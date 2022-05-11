5 سنوات لعامل أصاب طالبا بطلق ناري بمشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وإصابة طالب بسبب خلافات بينهما، بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة وإطلاق النار والتهديد

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضى 2021 بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج عندما قام المدعو «ن. ف» 28 عاما، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح بحوزته صوب «ل. ب» 19 عاما، طالب، بجامعة سوهاج وإصابة بساقه اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين.

شجار لخلافات الجيرة ولعب الأطفال وراء الحادث

حيث نشب شجار بين الطرفين على إثر مشاداة حول لعب الأطفال وأحقية ركن الدراجة البخارية لكل منهما، وخلال الشجار استخدم المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته لإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه ليصيبه إحداهما بساقه اليسرى لينقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

وحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة للمدعو «ن . ف»، 28 عاما، عامل تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه «ل . ب 19 عاما» طالب بجامعة سوهاج ويقيم بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج مما أحدث إصابته وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.