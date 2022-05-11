إيرادات السينما بأسبوع العيد تصل لـ70 مليون جنيه.. نصفها لـ«واحد تاني»

حققت الأفلام المصرية إيرادات على مدار الأسبوع كسرت حاجز الـ70 مليون جنيه، وجاء في المركز الأول فيلم «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، وبطولة الفنان أحمد حلمي، محققًا إيرادات بقيمة 35 مليونًا و262 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

إيرادات فيلم «العنكبوت» لـ أحمد السقا

وبفارق كبير عن المركز الأول، استمر فيلم العنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا ومنى زكي، في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 22 مليونًا و548 ألف جنيه على مدار الأسبوع الماضي.

فيلم «زومبي» لـ علي ربيع

بينما جاء فيلم «زمبي» بطولة علي ربيع في المركز الثالث والأخير، بإجمالي إيرادات 12 مليونًا و203 آلاف جنيه.

أحمد زاهر يخوض أول بطولته السينمائية المنفرد

وتستعد السينما خلال الأسبوع المقبل لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة في موسم الصيف السينمائي، إذ يخوض الفنان أحمد زاهر أول بطولته السينمائية المطلقة بفيلم «فارس» الذي يحمل توقيع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت بالإضافة إلى ملك أحمد زاهر، وكان من المقرر في البداية أن يطرح الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي، ولكن تم تأجيله لـ 18 مايو الجاري.

وعلى الجانب الآخر، لم يتمّ تحديد موعد لعرض فيلم «أشباح أوروبا» للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، الذي تم تأجيل عرضه قبل ساعات من طرحه في موسم عيد الفطر بالسينمات المصرية، مقابل طرحه في عدد من دول الخليج، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.