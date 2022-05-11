صحيفة صينية: انخفاض إصابات كورونا في شانغهاي إلى النصف

قالت صحيفة « ساوث تشاينا مورننج بوست» الصينية، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة شنغهاي انخفض إلى النصف، وذلك بعد إجراء عدد لا حصر له من الاختبارات الجماعية لسكان المدينة.

وقالت الصحيفة الصينية، إن ذلك عزز الآمال في أن التفشي الحالي لفيروس كورونا قد يقترب من نهايته، وذلك بعد ستة أسابيع تقريبًا من فرض عملية إغلاق شامل على شنغهاي، التي تعد العاصمة الاقتصادية، والمركز التجاري الأشهر في الصين.

انخفاض حالات الإصابة الجديدة بنسبة 50.7%

وأوضحت صحيفة « ساوث تشاينا مورننج بوست»، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في شنغهاي تراجعت بنسبة 50.7 في المائة ما يشكل أدنى مستوى لها في 18 يومًا، وذلك من 1487 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، في حين انخفض عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض بنسبة 2.6 في المائة إلى 228 حالة، مع سبع حالات وفاة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة من السلطات الصحية في الصين.

الإصابات في شنغهاي أصبحت في منحنى هابط

ونقلت الصحيفة الصينية عن تشانج تشويوي المحلل بمؤسسة «نورث إيست سيكيوريتيز» قوله: «إن انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا الشكل يعد علامة جيدة على أن عدد الإصابات في شنغهاي باتت في منحنى هابط، والخبر السار هو أن عدد الإصابات الجديدة في اليوم الواحد أظهرت أن شنغهاي ربما تكون قد حققت ما يسمى بالهدف المجتمعي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد».

ولا تزال شنغهاي في حالة إغلاق مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العاصمة الاقتصادية للصين، حيث أصيب ما يصل إلى 612 ألفا و500 شخص في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة بالمرض منذ الأول من مارس، وكان معظم تلك الإصابات دون أعراض.