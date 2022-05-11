تنبيه عاجل لمعلمي مادة اللغة العربية بعد انطلاق امتحانات أولى ثانوي

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ورقيا وإلكترونيا، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

تنبيه عاجل للمعلمين

ونبهت مدارس المرحلة الثانوية على المعلمين، بعدم مغادرة المدرسة عقب انتهاء الامتحان الإلكتروني، للبدء في تصحيح الامتحان المقالي، الذي عقد قبل الإلكتروني، ورصد درجاته أول بأول.

وقال عطية محمد، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بمحافظة الجيزة، إن الامتحانات سارت بصورة منتظمة حتى الآن، وتم تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في المدرسة، لحل أي مشكلة تقنية تواجه الطالب في الامتحان الإلكتروني، كالخروج من منصة الامتحان، أو عدم قدرة الطالب في الدخول على المنصة.

تصحيح الأسئلة المقالية يوميا

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنه سيتم تصحيح الأسئلة المقالية يوميا في المدرسة، إذ نبهت إدارة المدرسة على معلمي مادة اللغة العربية، بعدم مغادرة المدرسة قبل الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

ونوه إلى أنه تم التأكيد على الطلاب بضرورة تسليم ورقة المفاهيم، عقب الانتهاء من الامتحان، وغير مسموح لأي طالب بأخذها، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات ركزت على الفهم، وليس الحفظ والتلقين.