«التعليم» تكشف مواصفات امتحانات المرحلة الثانوية لهذه الفئات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لطلاب الخدمات والمنازل والمستشفيات، موضحة أن الأسئلة ستكون بنسة 30% مقال قصير بصيغ متنوعة ونسبة 70% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وشددت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ويراعى 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة، لافته إلى أن الدرجة الكبرى لمادة الفسلفة 30 درجة والصغرى 15 درجة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق للمرحلة الثانوية لابد أن يراعي الأهداف العامة المتوقع أن ينتهي منها الطالب بعد دراسته للمقرر الدراسي وتتمثل في التعرف على المصطلحات الفلسفية الواردة في الكتاب المدرسي ودقة استخدامها والتعرف على طبيعة الموقف الفلسفي ويطبقه في بعض المشكلات والمواقف الحياتية ويعقب عليها.

وأكدت أيضاً أن الأهداف تتمثل في أن يستنتج الطالب العلاقة التكاملية بين كل من الفلسفة والدين والفلسفة والعلم وأن يحلل المذاهب الأخلاقية المختلفة ويطبقها على بعض المواقف الحياتية ويعقب عليها ويقارن بين الفلسفة السياسية عند بعض الفلاسفة ويعطي تطبيقات لها ويعقب عليها ويعرف نشأة الفكر البيئي في الشرق القديم وعند المفكرين العرب ويناقش مواقف الفلاسفة المعاصرين من قضايا البيئة والحفاظ على بقاء الأنواع.

يذكرأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه سيتم عقد امتحان بديل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان على جهاز التابلت، موضحاً أن الامتحانات البديلة ستعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وسيتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم لكل مادة أثناء الامتحان.