بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية، بالطريق الزراعي «مصر - أسيوط»، أمام قرية الشيخ علي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول بدائرة مركز ناصر، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شاكر العقيلي مدير المستشفى، والذي وجه بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم إيهاب محمد عشري، 33 سنة، مقيم قرية رياض باشا، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد شعبان محمد، 23 سنة، مقيم قرية طنسا بمركز ناصر، مصاب خلع بالكتف الأيسر وكدمات، ومحمد ماهر محمد، مقيم قرية طنسا، 35 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وجار تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.