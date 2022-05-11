«ري الإسكندرية»: انتهيهنا من تبطين 80% من ترع المرحلة الأولى

قال المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة الإسكندرية، إنّ مشروع تبطين الترع مشروعًا قوميًا رائدًا وكان حلما للجميع، موضحًا: «كلمة تأهيل تعني تغيير استراتيجية الترع ونحولها من مجرى مائلة كانت قيعانه عبارة عن طمي وطين تنمو فيها الحشائش إلى جوانب خرسانية ملساء تساهم في تقليل الفاقد من المياه وتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها المياه للوصول إلى نهاية كل ترعة».

عبدالمنعم: كنا نحلم بتأهيل ترعة أو ترعتين

وأضاف «عبد المنعم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «المشروع يجنبنا الرشح ونمو الحشائش في جوانب وقيعان الترع حيث كانت تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، وكنا كمهندسين ري نحلم بتأهيل ترعة أو ترعتين، لكن المستهدف تغير وهو تبطين كل الترع».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة الإسكندرية، أن المشروع جرى تقسيمه إلى مراحل عدة، بواقع 10 ترع في محافظة الإسكندرية كمرحلة أولى بمجموع أطوال 50 كم تم تنفيذ منها نحو 40.5 كم، ويتم تجهيز طرح مجموعة من الترع كمرحلة ثانية، بعدما تم الانتهاء من تبطين 80% من ترع المرحلة الأولى.