«قومي المرأة» يعلن مشاركته في الحوار الوطنى بالأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلن المجلس القومي للمرأة، مشاركته في الحوار الوطني، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد في شهر رمضان الماضي، وتضمن تكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بإدارته.

الحوار الوطني يمس قضايا المرأة

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، عن ترحيبها بمشاركة المجلس في هذا الحوار الوطنى المهم، الذي يستهدف التنسيق الكامل بين كل أطياف وفئات المجتمع، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية، التي تهم الوطن وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، وتساهم بشكل جاد في بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

وأكدت مايا، ثقتها في أن هذا الحوار الوطني، سوف يسفر عن العديد من التوصيات، التي تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها في المجتمع.