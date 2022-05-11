التعليم: من لم يحضر الامتحان الورقي لا يحق له دخول الإلكتروني

أكدت مدارس المرحلة الثانوية، أنه في حال غياب الطلاب عن الامتحان الورقي، لا يحق لهم دخول الامتحان الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات، ومراجعة المقررات الدراسية من الكتب وليس من المذكرات الخارجية.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنه حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، أن طالب الصف الأول أو الثاني الثانوي الذي يغيب عن أداء الامتحان الورقي لا يحق له دخول الامتحان الالكتروني، لأن الامتحان الورقي والإلكتروني امتحانا واحدا.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن هذه التعليمات تم تعميميها على جميع مدارس المديرية للتنبيه على الطلاب، موضحاً أن الطالب الذي يغيب عن أداء الامتحان يحق له دخول امتحان الدور الثاني في حالة عدم حصوله على نسبة 50% من المجموع في الفصل الدراسي الأول، منوها إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ونسبة الدخول على منصة الامتحان مرتفعة، مؤكداً أنه تم توفير بنية تقنية جيدة في جميع المدارس حتى يتثنى للطلاب أداء الامتحانات بسهولة.

فيما عرض طلاب مدرسة رمسيس للغات، سؤالاً جاء في امتحان مادة اللغة العربية الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، في النحو على الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو «الفعل ده مضارع ولا ماضي ولا أمر».

وأجابت الدكتورة راندا على الطلاب، قائلة: «جميع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين والسؤال إجابته موجودة»، مؤكدة على الطلاب بضرورة الاستفادة من ورقة المفاهيم التي تم تسليمها لهم في بداية اللجنة الامتحانية.

جاء ذلك خلال جولتها في مدرسة الأورمان الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث استمعت لكافة المشكلات التي واجهت الطلاب وكان أبرزها تشابه إجابات أسئلة الامتحان الإلكتروني في جهاز التابلت.

وأجاب أحد معلمي مادة اللغة العربية في مدرسة الأورمان على السؤال، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «يتم إسناد التاء للمخاطب ويصبح الفعل مضارعا وليس ماضيا كما يقول الطلاب»، مؤكداً أن الأسئلة تعتمد على الفهم.