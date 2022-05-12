حظك اليوم برج الثور الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يحمل السمات التي تؤهله لكي يكون قائدا ناجحا، يستطيع أن يقود فريق كامل نحو تحقيق أفضل النتائج وجعل كل فرد من الفريق في مكانه المناسب، فهو مجتهد لأبعد الحدود ويسعى لتحقيق نجاح كبير في عمله.

ويأخذ مولود برج الثور وقت كبير لكي يدخل في علاقة عاطفية مع أحد لأنه يحب أن يدرس الأمر جيدا، وبعد أن يكون لديه شريك حياة يكون على علاقة جيدة جدا معه ويسعى لجعله يشعر بالسعادة بكل الطرق المتوفرة أمامه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة، لذا عليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك مهما كان الأمر، فلا تضغط على نفسك لتحقق أفضل النتائج في العمل فذلك من شأنه أن يجعل الأمر أكثر سوءً وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور

اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، فيجب أن تكون أكثر هدوءً في التعامل مع المشكلات المختلفة ولكن في نفس الوقت يجب أن تحمي نفسك من المكائد التي تدور حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.