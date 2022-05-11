حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن تحركات الفلك والأبراج اليوم الأربعاء 11 مايو الجاري، وتأثيرها على مواليد الأثني عشر برجًا.

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الحمل 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة، وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك، ونظم جهودك واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحمل 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتكلم عن أخبارك أو عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 11-5-2022 على الصعيد المهني

تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا.

حظك اليوم برج الثور 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بحنان مع من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-5-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الجوزاء على المستوى المهني، الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في مربع برجك وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع الأحباب أو أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

حظك اليوم برج السرطان 11-5-2022 على الصعيد المهني

يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج السرطان 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

حظك اليوم برج الأسد 11-5-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الأسد 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على التقدّم بذكاء نحو من تحب، وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

حظك اليوم برج الميزان 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

حظك اليوم برج العقرب 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتعامل بأمانة مع الأحباب والأصدقاء وسيكونوا في المقابل أمناء معك.

حظك اليوم برج القوس 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع نبتون يدفعك للغضب سريعا، وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 11-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لإنجاز أعمالك وتبدو موفقا في كل شيء.

حظك اليوم برج الجدي 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تظهر شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك، وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 11-5-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال يشوشك، وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الدلو 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا، ومن المهم أن تتأنى في أقوالك لتحافظ على علاقتك بالطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 11-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تسيطر على غضبك وانفعالك، وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك كي تكسب الموقف.

حظك اليوم برج الحوت 11-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع من تحب.