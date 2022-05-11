التموين تقر «ربع جنيه» هامش ربح للبقال في سعر كل سلعة مدعمة بالمنافذ

أقرت وزارة التموين الأسعار الجديدة لقائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022 الجاري، والتي تضخها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تضمنت الأسعار تحديد ربع جنيه هامش ربح في سعر كل سلعة تباع للمواطن على بطاقة الدعم التمويني.

ربع جنيه هامش ربح للبقال على كل سلعة

وبناء على السعر المعلن في قائمة السلع التموينية، يقوم بقالو التموين بصرف السلع للمواطنين بزيادة 25 قرشا على سعر السلعة المصروفة للبقال من مخزن الجملة، إذ تقوم مخازن الجملة التابعة لللشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف الاستعاضات الخاصة ببقالي التموين على مدار الشهر، فيما يتم إعلان سعر السلعة للبقال مضافا إليها ربع جنيه للمستهلك صاحب البطاقة التموينية.

منافذ البقالين مستمرة في صرف التموين للمواطنين

وتستمر منافذ البقالين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمقدر عددهم بـ64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، مستحقين للدعم السلعي الشهري التي توفره الحكومة ضمن منظومة الدعم التمويني للمواطنين المقيدين عليها.

وعلى سبيل المثال يحصل منفذ البقال على كيس السكر بسعر 10 جنيهات وربع جنيه من مخزن الجملة، فيما يبيعه للمواطن صاحب البطاقة التموينية بسعر 10 جنيهات ونصف جنيه.

وتقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد صرف التموين الشهري للمواطنين حاملي بطاقات الدعم يوميا على مدار الشهر من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.