«شوقي»: كتيب المفاهيم الذي سنتيحه على موقع الوزراة هو المقرر توزيعه بالامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ورقة المفاهيم التي سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية شهر مايو الجاري لطلاب الثانوية العامة 2022، هي نفس المقرر الذي سيتم توزيعها عليهم بالامتحانات نهاية العام الدراسي.

إتاحة كتيب المفاهيم على موقع الوزارة لطمأنة طلاب الثانوية العامة

جاء ذلك، في منشور لوزير التربية والتعليم على جروب «معا نستطيع» رداً على سؤال أولياء الأمور على نفس الجروب، وهو «هل كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة الذي ستعلنه الوزارة على موقعها هو نفسه الذي سيتم تسليمه للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة؟».

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن كتيب المفاهيم الذي سيتم إتاحته على موقع الوزارة، ليس نموذجا وأنما هو الكتيب نفسه الذي سيتم توزيعه على طلاب الثانوية العامة باللجان الامتحانية، وذلك لطمأنة الطلاب أن الورقة تحتوي على كل ما يريده أثناء الامتحان.

إتاحة كتيب المفاهيم على موقع الوزارة نهاية الشهر

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم إتاحة كتيب المفاهيم للطلاب على موقع الوزارة في نهاية الشهر الجاري في جميع المواد الدراسية للثانوية العامة 2022.

وأوضح «شوقي»، أن الدولة هي من ستقوم بطباعة كتيب المفاهيم للثانوية العامة، ويتم توزيعه للطلاب داخل اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة مع بدء الامتحان، لافتاً إلي أنه بعد الانتهاء من الامتحان سيقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

وفي سياق أخر، يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، في مادة اللغة العربية إلكترونياً بنسبة 70% على التابلت في لجان مجهزة بالمدارس إلكترونياً، وورقياً للأسئلة المقالية والتي تتضمن نسبة الـ30% من الامتحان.