«شوقي» يحسم جدل تسليم ورقة مفاهيم الأسئلة المقالية لأولي وثانية ثانوي

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سؤال أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عن إتاحة ورقة مفاهيم للأسئلة المقالية بامتحانات أولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 في الجزء الورقي للامتحان.

لا يوجد ورقة مفاهيم للاسئلة المقالية

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يوجد ورقة مفاهيم للأسئلة المقالية في امتحانات أولى وثانية ثانوي، ولا يسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم لأنه سوف يسلمها عند نهاية الامتحان.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من عدم تسليم الطالب ورقة المفاهيم بعد الانتهاء من الامتحان، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يرفض تسليم الورقة.

أسئلة الامتحانات لا تحتاج إلى مسودة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تصميم أسئلة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة من نوعية «اختيار من متعدد»، وبشكل لا يحتاج إلى مسودة أو ورقة بيضاء لتطبيق خطوات على الورق لحلها، حتى في المواد العلمية الرياضيات أو الكيمياء والفيزياء فلن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

انطلاق امتحانات ثانية ثانوي غدا

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، في مادة اللغة العربية إلكترونياً على التابلت، والتي تشمل أسئلة الاختيار من متعدد، وورقياً، ويشمل الأسئلة المقالية، في لجان مؤمنة ومجهزة بالمدارس.

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غداً الخميس امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، في مادة اللغة العربية في مدارس مجهزة إلكترونيا لتأدية الامتحان على التابلت بنسبة 70% أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد)، و30% مقالي ورقي.