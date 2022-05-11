RDMC تبدأ تشغيل قطارات بـ«العتبة» تجريبيا قبل افتتاح 4 محطات بالخط الثالث

أعلنت شركة «آر.أيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو RDMC، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الانفاق، بدء أعمال توسعة وتشغيل تجريبي داخل محطة العتبة، استعدادا لافتتاح محطات «ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات» بالمرحلة الثالثة للمترو، بداية من صباح غد الخميس الموافق 12 مايو 2022، ما يتطلب إجراء بعض التعديلات لأماكن صعود ونزول الركاب من وإلى قطارات المترو داخل المحطة.

إجراءات بديلة لتوفير خدمات لركاب الخط الثالث

وأوضحت الشركة، أنّها اتخذت جميع الإجراءات البديلة بالاستعانة بفريق خدمة العملاء والخبرات الأمنية لتنظيم حركة المرور على الرصيف، وتسهيل حركة تنقل الركاب من القطارات، مشيرة إلى أنّ خط مترو العتبة - الكيت كات، سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وتنفذ شركة «آر.أيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو RDMC، جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات منذ صباح اليوم، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

يذكر أنّ شركة «آر.أيه.تي.بي» هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة «آر.أيه.تي.بي» ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم، وبدأت الشركة عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ«الخط الأخضر 3» لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.