انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي بمادة اللغة العربية

تنطلق اليوم الخميس، امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، في مدارس مجهزة ومعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام الكترونيا بنسبة 70%، وتتضمن أسئلة «الاختيار من متعدد»، وورقيا بنسبة 30% أسئلة مقالية.

طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية

ويؤدي طلاب ثانية ثانوي، اليوم الخميس 11 مايو، امتحانات مادة اللغة العربية، ويبدأ الجزء الورقي من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحا، والإلكتروني من التاسعة والربع صباحا، ويستمر حتى الحادية عشرة.

توزيع ورقة المفاهيم لطلاب ثانية ثانوي باللجان مع ورقة الأسئلة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى عقد الامتحانات في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة باللجان، لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنه سيجرى توزيع ورقة المفاهيم لطلاب الصف الثاني الثانوي الخاصة بكل مادة، مع ورقة الأسئلة، ثم يسلمها الطلاب مرة أخري بعد الانتهاء من الامتحان، محذرة الطلاب من عدم تسليمها أو الكتابة عليها.

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2022، وهي كالتالي:

- إجمالي عدد الأسئلة بالامتحان 35.

- مجموع الدرجات 50.

- 5 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية «سؤالين أدب، وسؤال بلاغة، وسؤالين تعبير».

- 30 سؤالا اختيار من متعدد بامتحان العربي، على أن يشمل كل واحد 4 اختيارات.

- تشمل أسئلة القراءة قطعة علمية 6 أسئلة بـ7 درجات، وأخرى أدبية أسئلة بـ7 درجات .

- تشمل أسئلة النصوص، نص نثري 4 أسئلة بـ5 درجات، وآخر شعري 4 أسئلة بـ5 درجات.

- تشمل أسئلة الأدب 3 أسئلة بـ3 درجات، ويكون السؤال الأول اختيار من متعدد، والثاني والثالث مقالي.

- تشمل البلاغة سؤالين بدرجتين، يتضمن السؤال الأول الاختيار من متعدد، والآخر مقالي.

- ويشمل النحو، 8 أسئلة بـ 9 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.