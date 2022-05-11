رئيس روسيا السابق يتهم أمريكا بشن حرب بالوكالة ضد بلاده: ستفشل وحكومتها ستنهار

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الولايات المتحدة الأمريكية، بشن حرب بالوكالة ضد روسيا، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا.

وكتب ميدفيديف، عبر تطبيق «تليجرام»، إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني، وأن مشروع القانون الذي وافق عليه النواب، يوم الثلاثاء، كان محاولة لتوجيه هزيمة خطيرة لروسيا، والحد من تنميتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي في العالم.

ميدفيديف: حكومة أمريكا ستنهار بشكل أسرع

بحسب وكالة رويترز، قال الرئيس الروسي السابق: «لن تنجح إجراءات واشنطن، كما أن مطبعة النقود التي تستخدمها أمريكا باستمرار، ستعمل على زيادة ديونها الحكومية المتضخمة، ويجعل حكومتها تنهار بشكل أسرع»، ملقيا باللوم في ارتفاع أسعار الوقود الأمريكي ومنتجات البقالة، على ما أسماه بـ«السلطات الأمريكية المعادية لروسيا».

يشار إلى أن دميتري ميدفيديف، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، منذ استقالته من منصب رئيس الوزراء في يناير 2020، وهو مؤيد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الدوما: أمريكا تستخدم المساعدات ضد أوكرانيا

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، واشنطن باستخدام حزمة المساعدات ضد أوكرانيا، والاستيلاء على احتياطيات الحبوب في البلاد، بدلا من الدفع، إذ كتب على «تليجرام»: «واشنطن تريد هولودومور في أوكرانيا»، في إشارة إلى المجاعة التي حدثت في ثلاثينيات القرن الماضي، التي قتلت ملايين الأوكرانيين، عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي في عهد جوزيف ستالين.

النواب الأمريكي: 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

كان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق مساء أمس، على مشروع قانون الإنفاق الأوكراني، بأغلبية 368 عضوا مقابل 57، وتم تحويله الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يناقشه بسرعة، إذ يدعم منح كييف أكثر من 40 مليار دولار كمساعدات إضافية.

يذكر أن الرئيس جو بايدن، كان قد طلب من الكونجرس، الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدة تقدم إلى حكومة أوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.