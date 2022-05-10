الجامعات تشدد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والخريطة الزمنية للترم الثاني

شددت مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية على الكليات المختلفة، بضرورة الالتزام بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، وكذلك مواعيد امتحانات التيرم الثاني، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا للوائح الكليات، وعدم خروج امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن المناهج المقررة التي جرى دراستها، والتوسع أيضا في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية، وأن تكون الامتحانات شاملة لكل أجزاء المنهج، وفي مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة للوطن، أن الامتحانات تكون في المواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم التعليم والبحث العلمي خلال شهري يونيو ويوليو.

وأوضح أن مجلس الجامعة شدد على الكليات المختلفة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالمقررات الدراسية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية وفقا للوائح العمل بالكليات المختلفة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة للوطن، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تكون وفقا لما تم دراسته خلال التيرم، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس، والالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر، الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمواعيد امتحانات الترم الثاني، وكذلك التشديد على ضرورة تطبيق إجراءات كورونا.