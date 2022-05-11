تفاصيل مصرع شاب من ذوي الهم على يد خاله بالإسماعيلية.. كسر دماغه نصفين

كشفت التحقيقات مع المتهم بقتل ابن شقيقته في قرية أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل جديدة، إذ اعترف المتهم باعتدئه على المجني عليه بالضرب في حديقة خلف منزله.

ومثّل المتهم بصحبة فريق من جهات التحقيق، أمس الثلاثاء، جريمته، بعد اعترافه بها في التحقيقات ووفاة المجني عليه في المستشفى متأثراً بإصابته الشديدة ونزيف بالمخ.

المتهم: دماغه كُسرت

وقال المتهم، إنه ضرب المجني عليه، وصدم رأسه بشجرة ضخمة خلف المنزل، ما تسبب له في كسر مضاعف في الجمجمة وسقط منه على الأرض.

وأضاف المتهم أنه توجه بابن شقيقته إلى أحد أقاربه خوفاً من وفاته، وطلبوا له سيارة الإسعاف، والتي نقلته إلى مستشفى أبو خليفة للطورائ، إلا أنه توفى بعد 10 بالعناية المركزة بالمستشفى.

شقيقة المجني عليه: أخويا دماغه كُسرت نصفين

وقالت دينا خالد، شقيقة المجني عليه «إسلام»، إن شقيقها أصيب بكسر مضاعف في الجمجمة، ما تسبب له بنزيف داخلي لم يستطع الأطباء إيقافه على مدار وجوده بالمستشفى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الأطباء قالولي لو خرج هيبقى معاق ذهنياً، وطلبت من ربنا يشفيه وأنا هقعد على خدمته طول عمري لكن يظل بجانبي».

وأشارت إلى أن أحد أطباء العناية المركزة أخبرها قبل وفاته بيوم بصعوبة الحالة بسبب قوة الكسر، وضعف بنيته الجسدية، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقع وفاته خلال ساعات.

شقيقة المجني عليه: أطالب بمحاكمة عاجلة

وطالبت دينا خالد بضرورة إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، والحكم عليه بأقصى عقوبة، لاعتدائه على شقيقها رغم عدم امتلاكه القدرة على الدفاع عن نفسه.

وأضافت «مارحمش عضم التربة، ولا أخذ في اعتباره حق ابن أخته، أو فضل شهر رمضان المبارك وقتله في نهار رمضان بسبب 400 جنيه، وقلت له أنا هسددهم».

وأشارت إلى أن شقيقها كان يعمل سائق توك توك رغم إعاقته، لمحاولة مساعدة نفسه ومساعدة جدته التي كان يقيم معها في قرية أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية.

وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية القبض على المتهم بعد 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، رغم عدم وفاة المجني عليه إلا بعد 10 أيام من الحادث.