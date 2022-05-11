بصور مؤثرة.. كتيبة «آزوف» تطالب بإنقاذ الجنود المصابين بمصنع آزوفستال

سلسلة من الصور، نشرتها اليوم الأربعاء، إحدى قنوات تطبيق «تليجرام»، التابعة لكتيبة آزوف الأوكرانية، تظهر الظروف المزرية للجنود الأوكرانيين الجرحى المختبئين تحت مصنع آزوفستال لأعمال الصلب في ماريوبول المحاصرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت الصور عن مشهد مرعب داخل مستشفى ميداني مؤقت خافت الإضاءة داخل المصنع، حيث يتلقى الجنود العلاج، والعديد منهم قد فقد أطرافه، وأرفقت مع الصور بيان يطلب المساعدة.

بيان يطالب بإنقاذ الجرحى داخل المصنع

قال البيان، المرافق لصور الجنود داخل مصنع آزوفستال: «يجب على العالم المتحضر بأسره، أن يرى الظروف التي يتصرف فيها المدافعون عن مدينة ماريوبول، أصبحوا جرحى ومقعدين، وفي ظروف غير صحية تمامًا، مع وجود جروح مفتوحة، بعد تضميدها مع بقايا ضمادات غير معقمة، ودون الأدوية اللازمة وحتى الطعام».

وأطلق عناصر آزوف خلال البيان، استغاثة عاجلة: «ندعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى إظهار إنسانيتهما وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية، التي أنشئتم عليها، من خلال إنقاذ الجرحى الذين لم يعودوا مقاتلين».

تابع البيان: «دافع الجنود الذين تراهم في الصور، ومئات آخرين في مصنع آزوفستال عن أوكرانيا والعالم المتحضر، وأصيبوا بإصابات خطيرة على حساب صحتهم، هل أوكرانيا والمجتمع الدولي الآن غير قادرين على حمايتهم والعناية بهم؟»، وطالبت كتيبة آزوف بالإجلاء الفوري للجنود الجرحى إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، حيث يمكن مساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

إجلاء 170 أوكرانيا من آزوفستال

يشار إلى أنه تم جلاء أكثر من 170 مدنيا أوكرانيا من مصنع آزوفستال، وبحسب تقرير لموقع راديو أوروبا الحرة، قال النازحون إنهم يشعرون بالإرهاق الشديد، لكنهم لكنهم يشعرون بالراحة لمغادرتهم المكان، رغم ان القوات الروسية فتشتهم وأخذت بصمات أصابعهم في مكان يسمى بـ«معسكر التصفية» بعد مغادرة المصنع، ووصفت إحدى النساء وصولها إلى مدينة «زابوريزهزهيا»، بأنه كان بمثابة «قصة خيالية»، بعد رحلة شاقة استغرقت 29 ساعة من ماريوبول.