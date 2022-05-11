التعليم: 99% نسبة تمكين دخول طلاب أولى ثانوي للمنصة بالمدارس الحكومية

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن طلاب الصف الأول الثانوي العام، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية إلكترونيًا، وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين 67645 طالبا وطالبة، بنسبة تمكين 99 % وبلغ إجمالي عدد مدارس التعليم الثانوي 455 مدرسة بتعليم الجيزة.

كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة بنسبة 100٪

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الجيزة خلال بيان لها، اختبار قياس كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة وكانت النتيجة بنسبة 100٪، وتمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة الامتحانية بسهولة ولم تتلق غرف العمليات بالمديرية أي شكاوى.

عمليات التعليم: لم نتلق أي شكاوى من الامتحان

وأوضحت المديرية، أنه تم متابعة جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشددة على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

%97 نسبة الحضور في امتحانات رابعة ابتدائي

وبالنسبة لامتحانات النقل في المرحلة الابتدائية، قالت المديرية إن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين 209362 طالبا وطالبة، بنسبة حضور97٪ وامتحن طلاب الصف الخامس الابتدائي في مادتي اللغة الانجليزية والعلوم وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين 198797 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 97٪.

وفي المرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية وبلغ إجمالي المقيدين 166879طالبا وطالبة بنسبة حضور 96٪ وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الهندسة وبلغ إجمالي المقيدين 156550 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96٪.

كما أدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات بمختلف التخصصات مؤكداً أن الامتحانات سارت بانتظام دون حدوث أي معوقات.