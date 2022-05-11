10.8 مليون مستحق للمعاشات حتى مايو 2022.. هذا آخر موعد للبطاقة البلاستيكية

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش وصل إلى 10 ملايين و814 ألفًا و189 وذلك حتى بداية مايو 2022، وفق ما نشرته وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى أنَّ هناك 14 مليونًا و115 ألفًا و639 شخصًا مؤمن عليه حتى بداية مايو 2022.

وتبدأ البنوك ومكاتب البريد في صرف معاشات شهر يونيه 2022، بداية الشهر الجديد حيث يتاح الصرف من ماكينات الصرف الآلي ومن المحفظة الإلكترونية من الهاتف المحمول.

من جهته، أكّد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنَّه صرف المعاشات يكون متاح من خلال فروع البنك المنتشرة في كل المحافظات وعلى مستوى 104 فروع إلى جانب بطاقات ATM سواء الماكينات الخاصة ببنك ناصر أو أي بنك آخر.

إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع

وأشار «عشماوي»، في تقرير له، إلى أنَّه يتمّ إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية بالتزامن مع صرف المعاشات والمرتبات كل شهر.

وأوضح أنَّه يتمّ متابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات، مع مراعاة الجودة المطلوبة إلى جانب تذليل أي عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين.

المرحلة الأخيرة لتحويل بطاقات المعاشات البلاستيكية إلى ميزة.. آخر مايو

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ نهاية شهر مايو الجاري هو آخر موعد للمرحلة الأخيرة لتحويل بطاقات المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة إلى «ميزة» في عدد من المحافظات التي يتمّ شمولها بالمرحلة الأولى والثانية، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التحويل إلى بطاقات «ميزة» مجانًا، وذلك لضمان خطة التحول للشمول المالي.

ولفتت إلى انتهاء المرحلتين الأولى والثانية بمحافظات «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، والأقصر، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا، والمنيا».