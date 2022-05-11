تفاصيل مقتل طفل بـ«قدوم» وسرقة «توكتوك» يعمل عليه بأسيوط

لقى طفل في عمر 16 سنة، يعمل سائقاً على مركبة «توكتوك»، مصرعه على يد «لص» في قرية «درنكة» بمحافظة أسيوط، حيث استدرج المتهم المجني عليه إلى منطقة نائية، بزعم توصيله، وقام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام «قدوم»، حتى سقط جثة هامدة، وضعها داخل «جوال» بحوزته، تخلص منه بمنطقة مهجورة، ثم استولى على مركبة الـ«التوكتوك» التي يعمل عليها المجني عليه.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة طفل

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ إلى نقطة شرطة درنكة، برئاسة النقيب محمود أبوالريش، بالعثور على جثة لطفل يُدعى «فرج ص. ف.»، 16 سنة، داخل «جوال» ملقى في منطقة زراعية نائية على أطراف القرية.

المباحث تصطحب الجاني لتمثيل جريمته

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الجاني، والتحفظ عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واصطحابه إلى مكان العثور على جثة الطفل، لإعادة تمثيل جريمته، بحضور فريق من النيابة العامة.

روايات الأهالي: المجني عليه يساعد أسرته

وأكد عدد من أهالي قرية «درنكة» أن الطفل المجني عليه تم العثور على جثته في منطقة نائية بـ«عزبة درنكة»، وهي منطقة مهجورة تنتشر فيها زراعات الهيش والحلفا والغاب، حيث كان يعمل سائقاً على مركبة «توكتوك»، لمساعدة أسرته، إلا أن المتهم تمكن من استدراجه لتلك المنطقة بحجة توصيله، وقام بقتله والتخلص من جثته، بغرض سرقة المركبة التي يعمل عليها.

وأشار الأهالي إلى أن المتهم عاد بـ«التوكتوك» إلى القرية مرة أخرى، بعد تنفيذ جريمته، وعندما شاهد عدد من الأطفال، أصدقاء المجني عليه، الجاني يقود المركبة التي يعمل عليها صديقهم، سألوا عنه، بدا عليه الارتباك وأجابهم بأنه قام بشرائه منه، وهو ما أوقع به بعد قليل من العثور على جثة الطفل.

تحرير محضر واستكمال التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ عليه لعرضه على النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة الطفل المجني عليه في مقابر أسرته، كما بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.