استخراج حبة «ترمس» من القصبة الهوائية لرضيعة بمستشفى بنها

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، بمحافظة القليوبية، من إنقاذ حياة طفلة رضيعة، بعدما انحشرت حبة «ترمس» في قصبتها الهوائية، وذلك خلال أيام العيد، مما أدى إلى إصابتها باختناق وكحة شديدة، حيث جرى التعامل الجراحي بالمناظير الدقيقة، لاستخراج حبة «الترمس»، وإعادة فتح مجرى التنفس للطفلة التي لم تتجاوز الثانية من عمرها.

فريق جراحي لإنقاذ الطفلة

ترأس الفريق الجراحي الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، الذي حذر من خطورة مثل هذه الحالات على الأطفال، حيث يتم خضوعهم للتخدير كلياً، لإمكانية استخدام مناظير صلبة لإنقاذ مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، نجح مستشفى بنها الجامعي في إنقاذ العديد من الأطفال في القليوبية والمحافظات المجاورة قاموا بابتلاع أشياء صلبة وأجسام غريبة، انحشرت في القصبة الهوائية، ودعا المستشفى، في بيان، لضرورة أخذ الوالدين الحيطة والحذر، ومراقبة الأطفال أقل من 6 سنوات، والتدخل السريع في حالات «الشرقة» بالطريقة السليمة للإسعافات الأولية، في حالة ابتلاع أي أجسام غريبة.

تحذير من الأجسام الغريبة

وحذر الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، من خطورة تناول الأطفال في المرحلة السنية من يوم وحتى 6 سنوات حبات اللب والسوداني والترمس، مما قد يعرضهم لابتلاع أجزاء منها أو حبات كاملة في القصبة الهوائية والتجويف الصدري، لما يسببه ذلك من تعرض الأطفال لتوقف التنفس، وخطورة على الحياة في هذه السن المبكرة.

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وأوضح الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أن آخر حالات الإنقاذ التي نجح الفريق الطبي بقيادته في إنقاذها، كانت اليوم الأربعاء، لطفلة رضيعة دخلت المستشفى، وتبين أن عمرها سنتان، ابتلعت حبة «ترمس» توقفت في مجرى التنفس، وعند محاولة إنقاذها بطريقة غير صحيحة، أصيبت بضيق في التنفس، وتم إنقاذها واستخراج حبة «الترمس» من القصبة الهوائية.