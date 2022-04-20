«بنها الجامعي» ينقذ طفلا ابتلع «حبة لب».. استقرت في القصبة الهوائية

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر استشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها، من إنقاذ حياة طفل عامين ونصف، ابتلع «حبة لب» سوري كاملة، استقرت في القصبة الهوائية.

وقال الدكتور محمد الجزار إن «اللبة» حجمها كبير جدا بالنسبة لرئة الطفل في هذا العمر، متوجها بالشكر إلى أطباء التخدير الدكتورة أماني نجاح والدكتور زياد محسن والدكتور محمد سمير.

مستشفى بنها الجامعي يستقبل الطفل

واستقبل مستشفى بنها الجامعي الطفل وهو يعاني منها طيلة أيام ويعاني من صعوبة في التنفس و«شرقان»، واخذ الكثير من الأدوية بعد الكشف الطبي ولكنه لم يتحسن.

وتمت الجراحة تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وقسم جراحة القلب والصدر برئاسة الدكتور إبراهيم قصب.

الأطفال الأكثرعرضة لابتلاع الأجسام الغريبة

وجه الدكتور محمد الجزار، الأستاذ بطب بنها، رسالة لأولياء الأمور باتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أبنائهم، محذرا من تناول الأطفال الأشياء الصغيرة في الفم.

وكتب «الجزار» في منشور له على فيس بوك: «كلوا لب ياجماعة وإحنا في الخدمة»، مشيرا إلى أن هذه السن الخطرة تحتاج منا الرعاية الكاملة وعدم تركهم لتناول الأشياء الخطرة أو دخول أجسام غريبة داخل الرئة والصدر، ما يسبب مشاكل، مناشدا أولياء الأمور بأن ينتبهوا جيداً لأبنائهم خاصة من هم في سن صغيرة، لأنه سهل جداً أن يبتلع الطفل أي شيء قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق.

يذكر أن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، نجح في إنقاذ أكثر من طفل ابتلعوا أجساما غريبة مثل قشرة لب أو كيس «كاتشب» في القصبة الهوائية أو ابتلاع «دبوس»، أو جزء من لعبة، حيث سبق ونجح المستشفى في استخراج جزء من لعبة أطفال «لمبة» من القصبة الهوائية لأحد الأطفال.