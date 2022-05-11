عاجل.. «التعليم» تعلن تفاصيل أول يوم امتحانات لـ«أولى ثانوي» 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمكن 568 ألفا و31 طالباً بالصف الأول الثانوي، اليوم، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

نسبة أداء الامتحان 99.6%

وأضافت الوزارة في بيان لها: بلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية «في الفترة الصباحية» 99.6%، إذ حضر اليوم الامتحان 569 ألفا و955 طالبًا، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و350 طالبًا على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالبًا.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم «عطل تقني»، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

ونوهت بأن الامتحانات تعقد بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة، ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

الامتحانات تستمر حتى يوم الخميس

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات حتى الخميس 26 مايو 2022، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا حسب الجدول المعلن سابقًا.