«مترو الأنفاق» يحذر الركاب من نزع الكمامة داخل القطارات بسبب كورونا

أكدت شركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الأربعاء، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

ووجّهت شركة مترو الأنفاق رسالة عاجلة لجموع الركاب، لمواجهة فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات وعدم نزعها طوال الرحلة، علاوة على تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا على أى راكب لا يلتزم بتعليمات المترو، مؤكدة أن جميع عربات القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من كورونا.

مترو الأنفاق للركاب: التزموا بارتداء الكمامات داخل المحطات

وأعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، مساء اليوم الأربعاء، عدّة رسائل عاجلة للركاب، يجب تنفيذها أثناء وجودهم داخل المحطات واستقلالهم عربات القطارات، للتصدي لجائحة كورونا، لحمايتهم من الفيروس، من خلال الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم البصق على أرصفة المحطات لمنع انتشار الأوبئة، إضافة إلى عدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، واتباع تنفيذ الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين باستمرار.

مترو الأنفاق يعمل حتى الواحدة منتصف الليل

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات للوطن، أن العمل داخل المترو يبدأ بشكل يومي من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، منوها بأن المترو يعمل 20 ساعة يوميًا لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مضيفًا أنه سيتم توقيع غرامة فورية على الممتنعين لارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بالمترو.