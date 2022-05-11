التفاصيل الكاملة لمسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، عن النسخة الخامسة لمسابقة «أنا المصري»، للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دوراتها السابقة، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

جوائز المسابقة

تجري المسابقة في فروع «الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي»، ويقدم قطاع الإنتاج الثقافي خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

شروط المسابقة

ألا يقل عمر المتسابق عن 18عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على المسابقة، وألا يكون المتسابق فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كاملا عبارة عن أغنية وطنية «كلمات - لحن - غناء»، بصيغة MP3 .

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل على البريد الإلكتروني التالي anaelmaasry2022@gmail.com وللعام الثانى يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasryabroad@gmail.com

آخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2022

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة للمسابقة ضمت لجنة التصفية الأولى فيها الفنان أحمد محسن والفنانة الدكتورة هويدا حرك، وضمت لجنة التحكيم الفنان مدحت صالح، والفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والموسيقار هشام نزيه، والشاعر أيمن بهجت قمر.

وفاز بالجائزة الأولى مناصفة أغنية «فضفضة»، غناء محمد طارق كلمات جرجس أنيس ألحان وتوزيع مينا أِشرف ، وأغنية «مصرنا»، غناء رنيم قطيط كلمات وألحان نبيل قطيط توزيع مايكل جمال، أما الجائزة الثانية فاز بها مناصفة أغنية «3 حروف»، غناء محمد زين كلمات طارق علي ألحان محمد زين توزيع محمد صلاح، ودويتو بعنوان «ملحمة بلد الأبطال»، غناء ملك أيمن السيد وأحمد مصطفى البوشي كلمات عاطف صادق ألحان وتوزيع جورج مكرم.