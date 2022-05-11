«شعبة الخضراوات» تزف بشرى للمواطنين: «مافيش بامية بـ150 ولا طماطم بـ20»

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، عن وجود انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، مرجعًا ذلك أن العروات الصيفية أدت لزيادة المعروض من الخضراوات، الأمر الذي يُؤدي إلى ثبات مؤقت للأسعار ومن ثم انخفاضها، على عكس عندما يكون الطقس صقيع مثلما حدث خلال الشهور الأخيرة، إذ أن الصقيع يؤدي لفساد بعض المحاصيل وبذلك يقل المعروض، ومن ثم ترتفع الأسعار.

انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وتوقع «النجيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، انخفاض أسعار الكثير من المنتجات والخضراوات والفاكهة الفترة المقبلة، في ظل استقرار المناخ، خاصة أسعار البامية والطماطم، إذ ذكر أن سعر كيلو الطماطم في سوق العبور يتراوح ما بين 6 لـ7 جنيهات، بينما بأسواق التجزئة يتراوح السعر حاليا ما بين 10 جنيهات لـ12 جنيها، وسوف ينخفض عن ذلك الفترة المقبلة.

دول عظمى لديها أزمة كبيرة في الخضراوات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة ، أن الدولة المصرية والحكومة وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية اتخذت إجراءات صارمة من أجل ضبط الأسواق من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توسيع المنافذ التي تُباع فيها السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، في حين أن هناك دول كبرى وعظمى لديها أزمة كبيرة في الخضراوات، موضحًا أن سعر كيلو ورق العنب في سوق العبور من 5 جنيهات لـ8 جنيهات، داخل أسواق التجزئة من 10 جنيهات لـ12 جنيهًا.

لا داعي للقلق من ارتفاع الأسعار

ووجه النجيب، حديثه للشعب المصري: « مش عاوز حد يقلق من الأسعار، إحنا معندناش أزمة، ولا يوجد نقص بأي منتج أو سلعة»، مشيدًا بإجراءات الدولة التي ساهمت في ضبط الأسواق، ومن بينها التوسع في إنشاء الأسواق الثابتة والمتنقلة.

وأكد أن سعر كيلو البامية يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب من 3 لـ 5 جنيهات، فضلًا أن أسعار الفاصوليا تتراوح ما بين 6 لـ7 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكوسة من 2.5 جنيه لـ 3 جنيهات.