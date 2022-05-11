فائق حسن يتغزل في أصالة: سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال

تغزل الشاعر العراقي فائق حسن، في زوجته الفنانة أصالة، في ضوء احتفاله بنفاد تذاكر حفلها المرتقب يوم الجمعة المُقبل مع الفنانة رحمة رياض، بدولة الكويت، ضمن الاحتفالات بموسم عيد الفطر.

أغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك

ونشر فائق حسن، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لإعلان نفاد تذاكر الحفل، مُعلقًا عليها بقوله: «أجمل الأمنيات أنت استميحك عشقًا أقبل يديكِ واجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي يا روعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة يا طعم المودة ورائحة الرضا».

وأضاف زوج أصالة: «أغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك إليك سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة».

وكانت الشركة المنظمة لحفل أصالة بالكويت، قد أعلنت عن نفاد تذاكر حفل المطربة أصالة، المقرر إقامته في الكويت، مساء الجمعة 13 مايو على مسرح أرض المعارض بالعاصمة الكويتية، وتشاركها في الحفل المطربة رحمة رياض.

أصالة تنفي شائعة انفصالها عن فائق حسن بصورة رومانسية

يذكر أنّ الشائعات طاردت الفنانة أصالة، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ انفصالها عن زوجها فائق حسن، بعد شهور قليلة من الزواج، إلا أنها التزمت الصمت تمامًا لعدة أيام، حيث خرجت للرد على تلك الشائعة بشكلٍ غير مباشر، بعدما نشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».