بريد الوطن.. غيرُكم طارَ

أفيقوا إنّ فى الآفاقِ نارا

وطيروا.. غيرُكم للمجد طارَ

رضيتم أن يكون نصيب قدسٍ

وأنتم أهلها ذلاً وعارا؟

وهذى قدسنا تشكو وتبكى

وصمتٌ حمَّل الأعراب قارا

يجللُ بالسوادِ ديارُ قومٍ

إذا خذلوا ضعيفاً فاستجارَ

وهل عَقِمَتْ ديارُ العُرْبِ ملكا

لماذا الضعفُ جبناً يعترينا؟

وأنتمْ منْ هُنا كُنتُمْ منارا

أفيقوا إنّ فى الآفاقِ نارا

وطيروا.. غيرُكم للمجد طارَ

رضيتم أن يكون نصيب قدسٍ

وأنتم أهلها ذلاً وعارا؟

سامح لطف الله

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