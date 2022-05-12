تنبيه عاجل لمعلمي مادة اللغة العربية بشأن امتحان ثانية ثانوي

شددت مدارس المرحلة الثانوية على جميع معلمي مادة اللغة العربية، بعدم مغادرة المدرسة عقب انتهاء طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحان اللغة العربية.

ويعقد الامتحان ورقياً بنمط الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإلكترونيا بنمط الأسئلة الموضوعية على جهاز التابلت، وذلك في المدارس المجهزة من الناحية التقنية.

امتحانات المدارس

وشددت إدارات المدارس على معلمي المادة، عدم المغادرة عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان للبدء في عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب لتجميعها وإرسالها للمديريات التعليمية.

وقال عطية محمد، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، إن تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي لذلك يتم التنبيه على معلمي المادة بعدم مغادرة المدرسة عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، وذلك طبقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

امتحان اللغة العربية ورقي وإلكتروني

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية، موضحاً أنه لم يتم رصد أي شكاوى حول طبيعة الأسئلة من قبل الطلاب حتى الآن.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد ورقياً وإلكترونيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.