حقيقة تسريب امتحان ثانية ثانوي 2022 عربي.. مصدر بـ«التعليم» يكشف

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة متصلة بجميع غرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، إذ يتم متابعة حقيقة تسريب امتحان ثانية ثانوي 2022 عربي، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحانات قبل بدايتها، إذ تجرى الاختبارات وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين عليها.

حقيقة تسريب امتحان ثانية ثانوي 2022 عربي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حقيقة تسريب امتحان ثانية ثانوي 2022 عربي، هو أمر لم يحدث، لافتا إلى أن جميع لجان الامتحانات مؤمنة تماما، ولن يسمح بالغش داخل اللجان، والوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين.

عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين

وأوضح المصدر أن تسريب امتحان ثانية ثانوي 2022 عربي لم يحدث على الإطلاق وأنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، مؤكدا أن جميع الامتحانات مؤمنة ضد التسريب، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولا يمكن المساواة بين الطالب المجتهد والغشاش، منوها إلى أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان عليهم بسبب كورونا.

وزير التعليم: الامتحانات تسير بصورة منتظمة

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الامتحانات تسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون حدوث أي معوقات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بمواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة، ومعاقبة الغشاشين.