«كفر الشيخ للكرة الشاطئية» الأول في مهرجان التميز الرياضي بمطروح

فاز فريق جامعة كفر الشيخ لكرة القدم الشاطئية، بالمركز الأول وكأس البطولة في منافسات مهرجان الجامعات المصرية للمتميزين رياضيا بمطروح، والذي أقيم تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، ونظمته وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الحالي 2022.

وفد طلابي يمثل جامعة كفر الشيخ

وشاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي مكون من 6 طلاب لفريق كرة القدم الشاطئية، وهم محمد هاني المتولي كلية التربية الرياضية، أحمد فرج القحطاني كلية التربية الرياضية، عبدالرحمن عماد فوزي كلية التربية الرياضية، محمود شعبان بوجي كلية التجارة، محمد حسام الدين كلية الآداب، إبراهيم نوار كلية الطب البشري، هاني عقبة مدرب الفريق، خالد الشرقاوي إداري الفريق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وبإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

140 طالبا من 9 جامعات يشاركون في المهرجان

وشارك في المهرجان 140 طالبا وطالبة يمثلون 9 جامعات، وهي: «قناة السويس، بنها، السادات، العريش، بني سويف، كفر الشيخ، المنصورة، المنوفية، وجنوب الوادي»، يتنافسون في ألعاب كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والألعاب الترويحية وذلك على شاطئ مطروح العام.

وتأتي مشاركة جامعة كفر الشيخ في مهرجان الجامعات المصرية في إطار توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، إضافة للمشاركة في مثل هذه المهرجانات واللقاءات الرياضية بالمدن والمناطق السياحية والشاطئية للتعريف بمعالم مصر التراثية والتاريخية والعمرانية، وتعزيز روح الانتماء والولاء لها تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.