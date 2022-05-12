طلاب «تانية ثانوي» يشكون من صعوبة الدخول إلى المنصة.. وفرق التطوير تتدخل

اشتكي عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، من صعوبة الدخول على السيستم لأداء امتحان مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي يؤديه الطلاب اليوم في اللجان الامتحانية وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التطوير التكنولوجي تتدخل لتذليل العقبات الخاصة بالطلاب

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فرق التطوير التكنولوجي في المدارس تتدخل من أجل تذليل العقبات الخاصة بالطلاب، وإزالة المعوقات الخاصة بالطلاب للدخول على السيستم للامتحان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فرق التطوير التكنولوجي بالمدارس تتابع الطلاب وإذا كان خروج الطالب من السيستم لظروف خارجه عن الإرداة أم كان الخروج من منصة الامتحان للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة الغش.

تحرير محضر للطالب الذي يحاول الغش والخروج من المنصة

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة خروج الطالب من السيستم للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إلكتروني، فلا يستطيع الطالب الدخول والعودة مرة أخرى على سيستم الامتحان لاستكمال الامتحان، ومن ثم يصل إشعار لمسؤول التطوير بالمدارس أن الطالب الموجود باللجنة يحاول الغش.

وقال المصدر، أنه يتم تحرير محضر للطالب الذي يحاول الغش والخروج من المنصة للدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي وحرمانه من الامتحان.

ويذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية في لجان مؤمنة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، إلكترونيا وورقياَ وفقا للجدول التالي:

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.