«الدفاع الروسية»: استهداف 4 مواقع و34 منطقة تمركز للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من استهداف 4 مواقع قيادة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 34 منطقة تمركز أفراد تابعين للجيش الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

استهداف 4 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي نجح في تدمير 4 مواقع قيادة، و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومخزني ذخيرة في الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد أكثر من 320 عنصرا ممن وصفتهم بالقوميين الأوكرانيين المتطرفين، إلى جانب تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية استهدفت 120 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والأفراد، وتدمير محطة الرادار الأوكرانية لمنظومة الدفاع الصاروخي من طراز «إس-300» في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى استهداف وتدمير مستودع أسلحة بالقرب من كراسنوبافلوفكا في منطقة خاركوف الأوكرانية، مشيرا إلى أن القذائف الصاروخية والمدفعية، استهدفت نحو 405 مناطق تمركز أفراد ومعدات، و26 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، إلى جانب 12 مركز قيادة للقوات الأوكرانية.

تدمير المنظومة الصاروخية «إس 300»

وأوضح المتحدث الرسمي أن العمليات العسكرية تمكنت من تدمير منظومة دفاع صاروخية من طراز «إس 300» بالقرب من كوروتيش في منطقة خاركوف، إلى جانب 3 قاذفات لأنظمة صواريخ «سميرتش» المتعددة ومستودعين للذخيرة بالقرب من رازدول في منطقة خاركوف وسلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، لافتا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 13 مسيرة أوكرانية من طراز «بيرقدار-تي بي2».

جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية، دخلت يومها الـ78 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس.