التضامن توجّه بإنقاذ سيدة وأطفالها من الشارع.. طردها زوجها فاحتضنتها مراكز الاستضافة

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بسرعة التعامل مع السيدة «نعيمة م. ب»، البالغة من العمر 38 عامًا، وهي جزائرية الأصل وحاصلة على الجنسية المصرية، ومتزوجة بمصري ولديها منه 3 أطفال تحت سن 6 سنوات، حيث طردها زوجها نتيجة خلافات أسرية بينهما من المنزل هي وأطفالها، في حين أنّه ليس لديها مأوى آخر تسكن فيه، ما قد يهدد أمنها وأسرتها.

فريق التدخل السريع

وعلى الفور، نسّق فريق التدخل السريع المركزي، مع الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، لنقل السيدة وأطفالها إلى أحد مراكز استضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف، لتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية لها ولأطفالها، ورسم خطة تأمين اجتماعي واقتصادي لهم، ليتمكنوا من العيش الآمن وكفالة حقوقهم كأسرة.

مراكز استضافة وتأهيل النساء ضحايا العنف

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها 9 مراكز، لاستضافة وتأهيل النساء ضحايا العنف على مستوى الجمهورية، ويتمثل هدفها في حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف وحماية كيان الأسرة، إضافة إلى تأهيل النساء والأطفال للتعافي نفسيا واقتصاديا لإعادة دمجهم في المجتمع، حال اختيار الانفصال عن الأسرة أو المساهمة في الاستشارات الأسرية للحفاظ على كيان الأسرة حال وجود فرص للتعايش الآمن وإعلاء المصلحة الفضلى للنساء وأطفالهن.