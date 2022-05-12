التضامن الاجتماعي: العنف الجسدي في مقدمة الشكاوى بمراكز الاستضافة

قالت جاكلين ممدوح محمد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مراكز استضافة المرأة المعنفة تقدم الدعم والحماية للمرأة «المعنفة، والمعرضة للعنف»، سواء نفسي أو جسدي أو جنسى، سواء من الزوج أو الأخ أو الأم، لافتة إلى أنه سبق استضافة حالات تعرضت لعنف من الأم .

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أي سيدة تتعرض للعنف فوق الـ18 سنة، أيا كانت جنسيتها سواء مصرية أو غير ذلك، تستطيع التقدم للمراكز وتقديم الدعم اللازم لها.

رصد الحالات من خلال قاعدة البيانات

وأوضحت جاكلين ممدوح أن العنف الجسدي جاء في مقدمة الشكاوى، يليه العنف النفسي ثم الجنسي، مشيرة إلى أنه حاليا يجرى رصد الحالات من خلال قاعدة البيانات، منوهة إلى أن هناك حالات صلح، والمركز يقدم لها الإرشاد، مشيرة إلى أنه «نعرض على المرأة الصلح وهناك سيدات تستجبن لفكرة الصلح وآخريات ترفضن، ونحترم رغباتهن، وهناك حالات نجح فيها الصلح، وحالات أخرى جرى عمل صلح 6 مرات، وجرى الطلاق فى النهاية بسبب العنف» .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أن هناك 8 مراكز لاستضافة المرأة على مستوى الجمهورية، تابعة للتضامن تخدم جميع أنحاء الجمهورية بمحافظات «القاهرة، المنيا، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، بني سويف»؛ إذ جرى استفياء جميع الأوراق المطلوبة خلال أول 3 أيام.

استفياء جميع الأوراق المطلوبة خلال أول 3 أيام

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى الترحيب بالمرأة المستضافة في المراكز، واستفياء جميع الأوراق المطلوبة خلال أول 3 أيام، للتأكد من هوية المرأة أو الفتاة، ثم بعد ذلك تقيم السيدة بالمركز لمدة 6 أشهر، كما يتاح مد المدة إلى 6 أشهر أخرى، بموافقة اللجنة المحلية، مؤكدة أنه في حالة الزيادة عن تلك المدة يعرض الأمر على اللجنة المركزية.