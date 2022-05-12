انطلاق مؤتمر كلية التمريض الدولي العلمي الثاني بكفر الشيخ الإثنين

ينطلق مؤتمر كلية التمريض الدولي العلمي الثاني في جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بعنوان «التحديات المعاصرة للرعايه التمريضية»، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 مايو الحالي بمقر الكلية، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان له قبل قليل، بأن مهنة التمريض من المهن التي تحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم.

كلية التمريض تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية جيدة

وأوضح أن كلية التمريض بكفر الشيخ تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالميا لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

المؤتمر يهدف لتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة

وقالت الدكتور مها أبو جازية، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات التمريضية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة.

كما يهدف المؤتمر للتوعية الصحية من خلال الطالبات الدراسات بالكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي في المحافظة.