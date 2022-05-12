ما مرادف حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022

كشف الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية، عن مرادف كلمة حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022، موضحاً أن معنى الكلمة يحددها السياق الذي وضعت فيه ولا توجد معاجم في اللغة العربية للسياق، فالكلمة تؤخذ حسب ترتيبها وحسب موضعها في الجملة لأنها ضمن الدراسة السياقية، أي الدراسة التي لا تنتمي لمعجم بعينه، لأن المعاجم تتناول المعجمي أي معنى الكلمة فقط لكن هذا المعنى يختلف من جملة لأخرى حسب الموضع.

مرادف حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022

وأضاف «مبروك» لـ«الوطن»، أن مرادف حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022 هو اصطفى كمثال «حباه من بين خلقه» أي اصطفاه، وأيضاً بمعنى يخطو وهي من الفعل «يحبو» أي يخطو الطفل وهي تناسب المرحلة العمرية المبكرة للطفل، مؤكداً أنها تأتي بمعنى جامل كمثال «حابيت فلان أي جاملت فلان».

مرادف حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022 يتوقف على السياق

ونوه أستاذ اللغة العربية إلى أن مرادف حبا التي يبحث عنها طلاب ثانية ثانوي 2022 يتوقف على سياق الجملة فقط لأن لها أكثر من معنى، لافتاً إلى أنه لا توجد معاجم سياقية أو هوامش للمعاني في اللغة العربية، موضحاً أن مثل هذه الكلمات تشابه المعنى السياقي أو الاجتماعي للكلام مثل زوجة أو قرينة، فالثانية تدل على مستوى اجتماعي مرتفع.

طلاب ثانية ثانوي 2022، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية، ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، حيث عقدت الأسئلة المقالية ورقيا، ووضعت من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعقدت الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

واشتكى عدد من الطلاب في حديثهم لـ«الوطن»، من سقوط منصة الامتحان وعدم تمكنهم من الإجابة عن جميع الأسئلة، موضحين أنه ظهرت مشكلات جمة في المنصة اليوم بعكس امتحانات الصف الأول الثانوي التي عقدت أمس دون أي مشكلات.