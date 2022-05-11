سؤال في امتحان مادة اللغة العربية يثير أزمة بين طلاب أولى ثانوي «فيديو»

أثار سؤالاً في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، الذي عقد صباح اليوم ورقياً وإلكترونياً على جهاز التابلت، لغطاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الطلاب أنفسهم، حيث عرض الطلاب السؤال على الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين أن به خطأ في صياغته.

السؤال هو «رأيت يا مصر وفاء أبنائك.. ميز التغيير الصحيح عند إسناد الفعل رأيت لياء المخاطة»، وكانت الاختيارات هي «تريان-ترين-أريت-ترى»، وجاء السؤال ضمن الأسئلة الموضوعية، أي الاخيتار من متعدد، لطلاب الصف الأول الثانوي، في امتحان مادة اللغة العربية، الذي عقد صباح اليوم.

ردت الدكتورة «راندا» على الطلاب، خلال جولتها في مدرسة الأرومان الثانوية بنات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، قائلة: «جميع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين والسؤال إجابته موجودة»، مؤكدة على الطلاب بضرورة الاستفادة من ورقة المفاهيم التي تم تسليمها لهم في بداية اللجنة الامتحانية.

من جابنها، أجاب أسامة عزالدين، مدرس لغة عربية، على السؤال، قائلاً: «الإجابة هي ترين، لأن مضارع فعل رأى هو ترى وعند إسناد ترى إلى ياء المخاطبة نحذف حرف العلة من ترى ثم نضيف ياء المخاطبة والنون نضيفها لأن الفعل يعرب بثبوت النون ترى = تر = ترين».

وأضاف «عزالدين» لـ«الوطن»، أن السؤال بسيط، وهو من درس إسناد الأفعال للضمائر في فرع النحو في مادة اللغة العربية، موضحاً أن أسئلة هذا الدرس بها أربع درجات من الصعوبة، واضعا امتحان الصف الأول الثانوي ضمن الدرجة الثانية، معبرًا بقوله: «السؤال عايز بس طالب مدرب عليه كويس».