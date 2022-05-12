بإجراءات جديدة.. مستشفيات عزل كورونا بجامعات القاهرة الكبرى تعود لدورها الطبيعي

أعلنت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، عودة عمل المستشفيات، التي كانت مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، مرة أخرى بمختلف العيادات والتخصصات الطبية المختلفة، وتجهيز كل الإمكانيات والأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

قصر العيني الفرنساوي

في جامعة القاهرة، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه جرى قبل الفترة الماضية، استعادة عدد من الخدمات والقطاعات العلاجية بالمستشفى، بعد استعادة دورها وعملها مرة أخرى، بعد أن كانت مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه تم تخصيص دورين لعزل كورونا بالمستشفى.

مستشفيات عين شمس الجامعية

كشفت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، أن مجلس إدارة المستفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف عمر، سيعيد تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفى، بدءً من 15 مايو الجاري، لمختلف التخصصات والوحدات العلاجية والعيادات الخارجية والطوارئ، إلى جانب التأكيد على توافر الأطقم الطبية بالمستشفى، وتجهيز هيئة وطاقم التمريض المدرب على أحدث الأساليب العلمية، لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، موضحة أنه بالنسبة لأماكن عزل المصابين بكورونا، سيتم تخصيص جزء بعيد عن أماكن القطاعات العلاجية، لتقديم الخدمات الصحية لعزل المصابين.

مستشفى بدر الجامعي

أشارت جامعة حلوان، إلى البدء في تحويل واستعادة دور مستشفى بدر الجامعي، لتأدية الخدمات المختلفة تجاه المواطنين، بعد أن كانت مخصصة لعزل المصابين بكورونا، موضحة أنه تم التطهير والتعقيم الشامل لمختلف الأدوار والقطاعات العلاجية، وتجهيز الأطباء والمختصين، للتعامل باحترافية، مع تجيز كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية والأدوية، لتقديم الخدمة الطبية دون مشكلات.