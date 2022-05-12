المخرجة جين جيون تتحدث عن كواليس فيلمها «أن أصبح من كنت في الماضي»

تتحدث اليوم المخرجة الكورية الجنوبية جين جيون، عن تفاصيل 8 سنوات من تصوير فيلمها التسجيلي «أن أصبح من كنتُ في الماضي»، حيث تتبع رحلة بطل فيلمها بحثًا عن حياته السابقة، وذلك من خلال لقاء مسجل تديره المخرجة السويسرية الفرنسية دومينيك مارجو.

وتقول المخرجة دومينيك مارجو، عن سبب اختيارها للفيلم للعرض خلال شهر مايو، في بيان صحفي: «إن هذا الفيلم الرائع يمثل أيضًا تجربة مشاهدة فريدة، من خلال إيقاعه وأسلوب سرده والمشاهد الفاتنة لمرتفعات شمال الهند».

معلومات عن الفيلم

الفيلم من إنتاج ٢٠١٧ وتدور أحداثه حول رحلة الفتى البوذي بادما أنجدو، للبحث عن حياته السابقة في التبت، ينقلب عالم الفتى رأساً على عقب عندما يتم فصله من الدير الذي ينتمي إليه في مرتفعات شمال الهند، بينما الشيء الوحيد الذي يجعله متماسكاً هو الحب الثابت لمعلمه.

خلال ثماني سنوات من التصوير، تتبع المخرجة جين جيون قصة فريدة عن الحب غير المشروط في أرض لاداخ القاحلة، بين الفتى اليافع «المختار» ومعلمه المسن، في لحظة تحولات حاسمة في حياة الصبي ذو الست سنوات.

معلومات عن مخرجة الفيلم جين جيون

هي مخرجة ومنتجة حائزة على العديد من الجوائز، أهلتها نشأتها عبر عشر مدن في أربع دول لأن تطور اهتماماً عفوياً برواية قصص أشخاص ينتمون لعوالم متنوعة.

بحساسيتها الصحفية، وعينها المدققة في التفاصيل تخصصت جين في الأفلام الوثائقية التي تركز على القضايا الإنسانية، والتي عرضت في كبرى القنوات التلفزيونية بكوريا الجنوبية، وكذلك في القنوات العالمية مثل البي بي سي، تي في 5 موند، زي دي اف، إن بي سي، سي إن آي، و اس بي اس ٦.

وتقول المخرجة جين جيون، «أن الأفلام قد لا تغير العالم لكنها تمكننا من طرح منظور ومفهوم جديدين له، أنا أحيا لأصنع وأبتكر، لا يمكن للحقيقة أن تكون محايدة، لكن هناك حقائق يجب إخبارها. وهنا يكمن السبب وراء صناعتي للأفلام الوثائقية».