توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع في درجات الحرارة في حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار الشبورة المائية، والرياح الشمالية الشرقية، على جميع انحاء مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.