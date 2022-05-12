ببرنامج لتغيير الأصوات.. تفاصيل سقوط أكبر شبكة للنصب على عملاء البنوك

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أكبر شبكة للنصب والاحتيال على البنوك وعملائها، حيث تبين أنّ المتهمين 3 مسجلين خطر مارسوا خلال 3 أشهر عدد كبير من عمليات النصب والاحتيال وتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء 3 بنوك.

خدعة المنح والمساعدات

وتبين أن المتهمين كانوا يستخدمون تطبيق إلكتروني وبرنامج لتغيير الأصوات للاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم من خدمة العملاء بتلك البنوك أو مندوبي جهات رسمية في الدولة وإبلاغ الضحايا بفوزهم بجوائز مالية أو منح.

عمليات شرائية

ووفقا للتحريات، تمكن المتهمون بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

4 قطاعات

وشاركت 4 قطاعات بوزارة الداخلية هي قطاعات «الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا»، وتم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وأسفر ذلك عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا وضُبط بحوزتهم 3 هاتف محمول.

الفحص الفني

وكشف الفحص الفني لهواتف المتهمين أنها تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني تطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير الأصوات، كما أمكن الاستدلال على 7 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين والاستيلاء على أموالهم.

حبس المتهمين

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانوني وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.