أسعار النحاس العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها للمرة الأولى منذ أكتوبر

تراجع سعر النحاس إلى ما دون 9000 دولار للطن للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، كما تراجعت معادن أخرى وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب العالمي.

كما تراجع النحاس من أعلى مستوى قياسي سجله في مارس الماضي، حيث تحول تركيز المستثمرين من المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى ضعف الاستهلاك.

وتتزايد المخاوف من أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والاقتصادات الأوروبية المهتزة، وإجراءات مواجهة «كوفيد -19» الصارمة في الصين، التي تعد المستهلك الأكبر، ستضر بالطلب على المعادن.

وانخفض النحاس بنسبة 4.3٪ في بورصة لندن للمعادن، اليوم الخميس، مع تدهور المعنويات في الأسواق المالية، كما تراجعت معادن أخرى، حيث انخفض القصدير بأكثر من 10٪، وهو أكبر عدد خلال شهرين.

الحرب في أوكرانيا

وانخفض النحاس بنحو 17% من ذروته في أوائل مارس، عندما أدت بداية الحرب في أوكرانيا إلى زيادة المخاوف بشأن العرض على خلفية انخفاض المخزونات بشكل خطير، كما ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع توقعات بأن الثورة الخضراء ستعزز الاستهلاك في المدن والسيارات الكهربائية.

وفي الوقت الحالي، أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز الحجة الداعية إلى الدفع القوي للاحتياطي الفيدرالي لكبح ضغوط الأسعار، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود.

وأعلن المسؤولون بشكل مستمر عن الاتجاه نحو تشديد السياسات، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الأصول المحفوفة بالمخاطر في جميع الأسواق.

تداعيات تفشي فيروس كورونا في الصين

وفي الصين، حث رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ المسؤولين على استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد، حيث تكافح الدولة أسوأ تفشي لفيروس كوفيد منذ أكثر من عامين وأزمة ديون في قطاع العقارات.

في غضون ذلك، تتزايد المخاوف في أوروبا بشأن تعطل إمدادات الغاز من روسيا، الأمر الذي قد يزيد من إعاقة الاقتصادات الصناعية في القارة.