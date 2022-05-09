مصرع شقيقين وإصابة والدتهما في انقلاب ملاكي على صحراوي بني سويف

لقي شقيقان مصرعهما وأصيبت والدتهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوى الغربي، قبل قليل، بعد نحو 7 كيلومترات من كمين سمسطا، في اتجاه القاهرة، جنوب غرب محافظة بنى سويف، تم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى ذاتها، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا بحوالي 7 كيلومترات، في اتجاه القاهرة، بدائرة مركز سمسطا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف، تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، لنقل المصابة إلى طوارئ مستشفى سمسطا المركزي، كما جرى نقل جثتي الوفيات إلى مشرحة المستشفى ذاتها، قيد التحقيق.

أسماء ضحايا حادث صحراوي بني سويف الغربي

وتبين وفاة شقيقين، هما «عبد الرحمن ر. ح.»، 22 سنة، و«وائل»، 22 سنة، طالب، وتم إيداع جثتيهما مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتهما وبيان سبب الوفاة.

كما أصيبت والدتهما، وتُدعى «فاطمة جمال عبد الحميد»، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إيداعها بقسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ووجه الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة، بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة لحين تعافيها وخروجها من المستشفى.