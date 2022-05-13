حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، ويبدأ من مواليد 21 أبريل حتى 21 مايو، ويتسم مولود برج الثور بقدرته الكبيرة على قيادة الأشخاص بشكل سليم، فهو يستطيع أن يكون قائدا ناجحا يحبه مدرائه في العمل ومرؤسيه أيضا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية مع زملاء العمل، حتى تنجح وتحقق نجاحا كبيرا في حياتك العملية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب ألا تتسرع في انفعالاتك حيث أن الشكوك ربما تجعلك تقوم بأشياء لا تتخيلها عندما يسيطر القلق عليك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالقدرة على تحمل المسئولية بشكل كبير فهو يسعى للوصول لأهدافه بأي شكل بسبب قدرته على تحديد أهدافه ووضع خطوات محددة يقوم بتنفيذها لكي يصل لأهدافه.

ورغم قدرته على تحمل المسئولية فهو يكره أن يدخل في علاقة بتعجل ودون تريث وتفكير وحساب كل الأمور فهو يحسب كل شئ بشكل جيد، لكنه يتسم بالرومانسية الشديدة بعد أن يدخل في علاقة مع شريك حياته.