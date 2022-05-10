«الصحة» تعلن توفير ألبان للأطفال المصابين بالحساسية.. تكفي لمدة 4 شهور

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توفير مخزون من ألبان الأطفال المصابين بحساسية الألبان يكفي لمدة أربعة شهور.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي له المواطنين بشأن الألبان لهؤلاء الأطفال، معلنا عن توفير الألبان في كافة مراكز ووحدات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن صرف الألبان للأطفال المصابين بحساسية الألبان

واستعرض الدكتور حسام عبد الغفار، أماكن صرف الألبان للأطفال المصابين بحساسية الألبان على مستوى الجمهورية وجاءت كالتالي:

- الغربية داخل المركز الطبي العام طنطا ووحدة الجهاز الهمضي مستشفى طنطا الجامعى يومي الأحد والأربعاء.

- بورسعيد مركز الإرشاد الوراثي ومجمع العرب الطبي التخصصي.

- الجيزة المركز الطبي بالشيخ زايد.

- البحيرة داخل رعاية طفل الهلال بدمنهور.

- الشرقية داخل عيادة أمراض التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق من السبت إلى الخميس.

- المنوفية داخل عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي يوم الثلاثاء.

- الإسماعيلية داخل عيادة الجهاز الهمضي بمستشفى الأطفال الجامعى يومي الثلاثاء والخميس.

- المنيا داخل عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سوزان مبارك الجامعي يومي الأحد والأربعاء.

- عين شمس داخل عيادة الجهاز الهضمي بالدمرداش أيام الأحد والإثنين والأربعاء.

- محافظة الدقهلية داخل مستشفي الأطفال الجامعى بالمنصورة يوم الثلاثاء.

محافظة القاهرة

- فيما يتعلق بمحافظة القاهرة يوجد الألبان في مركز رعاية طفل مصر القديمة ومركز طبي المحكمة بالنزهة ومركز طبي روض الفرج وداخل عيادة الجهاز الهضمي والكبد بأبو الريش الياباني في أيام الأحد والإثنين والأربعاء.

- محافظة الإسكندرية يوجد داخل مستشفى الرمد ومركز سموحة عيادة أمراض التمثيل الغذائي يوم الإثنين.

- في محافظة أسيوط يوجد داخل مركز الإرشاد الوراثي ومستشفى الإيمان.

- الفيوم داخل كيان فارس ومركز الإرشاد الوراثي.

- محافظة دمياط داخل مركز طبي حي ثالث دمياط.

- أسوان داخل مستشفى دراو المركزي.

- قنا يوجد داخل مركز الإرشاد الوراثي.

- سوهاج داخل عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سوهاج الجامعي يومي الأحد والثلاثاء.