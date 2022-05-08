خالد الجندي يهاجم «آل الحويني» بسبب حادث سيناء: تحرضون ضدنا وتترحمون علينا

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلًا: «علم القاصي والداني بالحادث الإرهابي الذي ارتكبته حثالة من المجرمين الذين لا دين لهم ولا وطن ولا يتقون الله في دماء الناس والمسلمين».

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة dmc: «رحمة الله على شهدائنا الذين سقطوا في هذا الحادث الغاشم ونسأل الله الصحة والعافية للمصابين ومن نجوا من هذه الجريمة النكراء، وهذا الكلام ليس بجديد على شعبنا وجيشنا وأمتنا، اعتدنا على ذلك، ضريبة هذا الوطن حقيقية تدفع بدماء الشهداء والأتقياء والذين نذروا لله الفداء».

لن ننسى الإرهاب

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أما هؤلاء الذين فروا بجلدهم وبكروشهم خارج الأوطان وتسببوا في هذه الجريمة فلن ننساهم أو ننسى هذه الجريمة التي ارتكبوها في حق الوطن، ولكن فلنضرب مثالًا بشخص يحرض دومًا ضدنا وقال إننا خارجون عن الدين ومرتدون عنه ومن الكافرين ونحارب الصلاة والمساجد وعباد الله، وبمجرد أن يتم قتلنا يأتي ويترحم علينا، هذا بالضبط ما فعلته أسرة الحويني».

وواصل: «أسرة الحويني طعنوا في ديننا وحرضوا على أوطاننا، الحويني جروب أو الأسرة الحوينية، التي تقول إن الإسلام محارب في مصر، الأسرة الحوينية كانوا يطالبون بوزير أوقاف مسلم تعريضا بوزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة».

الجندي لابن الحويني: إنت بتدعي على نفسك

وتابع أن أسرة أبوإسحاق الحويني حرضت على مصر وزعمت ان الدين يُلغى والمصلين محاصرون، ثم تباكى ابنه، ووصف خالد الجندي نعي ابن الحويني لشهداء القوات المسلحة، بأنها «فجاجة لم يرَ لها مثيلا»: «المجرمون يا ابن الحويني هم الذين أفتوا بأن الإسلام يحارب في بلدنا، وحرضوا على ولاة أمورنا، هنستغرب ليه لو حد من القطيع بتاعهم نفذ هذه العملية الإرهابية بتحريض منكم وفتوى من والدكم.. الحويني مختفي ليه؟! لماذا لم يُدلِ برأيه في هذه المسألة التي وقع فيها أبناؤه بالتحريض على جيش وشعب مصر، أنتم الشر، وفتواكم ضالة، وعندما تقول اللهم انتقم ممن بغى على جنودنا في سيناء يبقى إنت بتدعي على نفسك».